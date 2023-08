Agricultura brasileira é campeã mundial ESG

Na Bahia as diversas iniciativas fundamentadas nas práticas ESG são visíveis em exemplos métodos os territórios , ou usando uma expressão francesa “terroir". Existe um cacau com marcas, especialidades, cafés especiais, algodão da Bahia, a indústria da madeira local, os grãos, a chegada do trigo que deverá dobrar de tamanho nos próximos 10 anos . Somos campeões mundiais ESG , e a Bahia com cooperativismo também, da mesma forma para todos pequenos e famílias agrícolas.

Conversei com Marcelo Pimenta CEO da Serasa Experian Agro que apresentou um recente estudo para a federação brasileira de bancos numa gigantesca amostra de 337 776 mil produtores rurais de todo país, desde familiares até grandes exportadores revelando que 91,8% deles atuam em compliance com as exigências socioambientais, o que passou a ser uma exigência do Banco Central para a concessão da linha de crédito e fundos de investimentos.

Num estudo anterior sobre 163 mil produtores que haviam solicitado crédito rural no ano passado, o estudo mostrava 99% dos agricultores corretos nas exigências sócio ambientais. Uma amostra maior foi preparada, não apenas sobre um universo que havia pedido crédito rural, mas sobre todos os trabalhadores, pessoas naturais, com foco nas três principais culturas, café, cana de açúcar e soja. O estudo mostrou ainda que 16,8% dos produtores tem score ESG alto , mas agro score de crédito baixo . Então aí está uma oportunidade de trabalho com foco na melhoria dos indicadores financeiros sobre produtores que são bons no campo sustentabilidade .

Ou seja , a reunião de uma das maiores corporações mundiais de banco de dados, com satélite, Serasa Experian, se voltando agora ao universo do agronegóocio, vamos através destes recentes estudos constatando que: ”sim, de 90 a 99% , dependendo dos estudos apontados até aqui , inclusive um que menciono sempre do Dr Raoni Rajão, prof de gestão ambiental da UFMG, colocam a gigantesca maioria do agronegócio brasileiro num quadrante superior de compliance com as conformidades ESG . No café 95,6% , na cana-de-açúcar 93,3% , soja 88,5% . Média : 91,8% neste estudo Serasa Experian .

Contra fatos não há argumentos: agricultores brasileiros 9 entre 10 são campeões mundiais ESG .