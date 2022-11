Agronegócio, Confiança e Competência

Qual é o nome da senhora ou do senhor novo ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento? O nome está em discussão, mas o sobrenome dessa pessoa não pode deixar de ter duas palavras fundamentais: a primeira é Confiança. Senhora, senhor, Fulano Confiança. A outra é Competência.

Confiança para esse ministro ou para essa ministra, pois sem confiança, se essa pessoa não tiver diálogo e interlocução com todos os agentes, os elos, os distintos setores da agropecuária do Brasil, a desconfiança irá gerar impossibilidade de uma gestão com resultados.

A confiança permitirá que os conflitos, que serão inevitáveis, em função inclusive da polarização com a qual nós estamos entrando em 2023, a confiança dessa pessoa, acima de ideologias, de bobagens que já morreram no século 20, que isto possa ser ali algo presente.

Precisamos de uma ministra, de um ministro, cujo sobrenome tenha necessariamente a palavra Confiança, para conversar e ser respeitado por todos os agentes, os mais distintos e os mais diferentes, e os mais contraditórios.

Segunda palavra, Competência. Essa pessoa precisa entender que agricultura faz parte de um sistema chamado agronegócio. Sem ciência, sem tecnologia não tem agricultura. Sem insumos, máquinas, sementes, sinal de telecomunicação, digitalização não há agricultura.

Sem transporte, serviços, setor financeiro, bolsas, acesso a mercados internacionais não tem agricultura. Sem agroindústria, o principal cliente da produtora, do produtor, não tem agricultura. Sem varejo, comércio, não tem agricultura.

Portanto, essa senhora, ou senhor, ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, precisa compreender que está dentro de um sistema e precisa atrair para a pasta as outras pastas que compõem esse sistema do agronegócio, e atrair, com ele, toda a sociedade civil organizada, entidades, instituições, e trabalhar muito proximamente, por exemplo, com o Instituto Pensar Agro (IPA) e demais entidades que ali fazem parte.

Portanto, agroalimento, agroenergia, agroambiente e a palavra fundamental superior dessa senhora, desse senhor, tem que ser um agrohumano, uma competência humana e inteligente na nova gestão.

Que venha – e que neste sobrenome tenha Confiança e tenha Competência.