Cecafé e Serasa Agro Experian são exemplos inspiradores

- Foto: Joá Souza / Ag. A Tarde

Marcos Antônio Matos, presidente do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil (Cecafé) conversou comigo, diretamente da Suíça, sobre a iniciativa do setor, junto com Serasa Agro Experian, envolvendo entidades empresariais internacionais e clientes agroindustriais mundiais sobre o comprometimento do produtor brasileiro com a sustentabilidade.

“O Cecafé liderou em Genebra e Basel, na Suíça, ao lado do Serasa Experian, a participação no Swiss Coffee Dinner &, fórum que é um dos principais eventos de café para a indústria e para o trade global. Todos os grandes grupos econômicos estavam e nós participamos com um estande central com simulações e mostrando o nível de comprometimento do produtor brasileiro com as reservas legais em nas regiões produtoras. Nós mostramos indicadores preparados pelo Serasa Experian de nossa real sustentabilidade, o que nos coloca em condições de atender aos mais diversos e exigentes mercados. O Brasil é o maior produtor de café, maior exportador e segundo maior consumidor da bebida. Exportamos para cerca de 150 destinos todos os anos”, disse Matos.

Ele também lembrou da participação do Cecafé no painel 6. “Discutimos junto com as demais organizações do café global, a European Coffee Federation, a Swiss Coffee Trade Association, a National Coffee Association dos Estados Unidos, uma organização de produtores da África, a tendência do mundo nas novas regras ao fluxo do comércio como a EUDR, que é a lei de desmatamento zero; a CS3D, que é a responsabilidade social corporativa, também no âmbito da União Europeia, e sobre regulações de cada país do bloco e países de fora do bloco, como o Reino Unido. E mostramos que os avanços da sustentabilidade no Brasil devem ser conhecidos. O Brasil é tido como o país mais preparado para o nosso portador e eles precisam de nós para reduzir os riscos porque eles são regulados por essas leis, como a EUDR”, explicou.

Segundo Matos, “os países africanos estão muito preocupados porque são os primeiros a serem excluídos. E, realmente, no Brasil nós demonstramos um ambiente de compromisso, das leis, do crédito rural oficial, do Cadastro Ambiental Rural, fruto do Código Florestal e todas essas necessidades que o produto tem para estar neste grande sistema, na formação da economia, na legalidade. Isso nos deixa aptos a atender todo e qualquer mercado do mundo”.

O exemplo do Cecafé e da Serasa Agro Experian é estimulante e inspirador aos demais setores do agro nacional. Fica clara na mensagem da Cecafé a importância do Brasil na liderança dos países do cinturão tropical do planeta, onde regiões, como a África, ao contrário do Brasil, ainda não estão prontas para responder às elevadas exigências econômicas, sociais e ambientais na velocidade que o EUDR propunha.