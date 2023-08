Colunista de A TARDE Agro é eleito personalidade do ano

Pelas suas contribuições ao agronegócio brasileiro, José Luis Tejón Megido foi eleito como personalidade setorial de 2023 pela Associação Brasileira do Agronegócio (ABAG). O profissional, que é colunista no Grupo A TARDE, é membro do conselho Científico Agro Sustentável (CCAS).

No dia 7 de agosto, Luís receberá o prêmio Personalidade do Ano do Agronegócio “Ney Bittencourt de Araujo”. Ele celebrou a honraria e disse que deseja compartilhar o momento com toda a sociedade brasileira.

“Muito obrigado à diretoria e ao conselho da ABAG, esse prêmio é muito mais amplo para mim e quero compartilhar com toda a sociedade brasileira, lideranças, com toda equipe e pessoas que junto com o Ney também trabalharam para chegarmos a este ponto, que é um ponto de inflexão e de re-inspiração do Brasil pros próximos 10, 12, 15 anos”, comemorou Tejón.

José Luis Tejón Megido é professor e autor, além de conferencista internacional e Top of Mind de RH, com autoridade nas áreas de marketing em agronegócio, gestão de vendas, liderança, motivação e superação humana. No Grupo A TARDE, ele colabora com a coluna A TARDE Agro, veiculada tanto no impresso, quanto no portal.

Segundo o presidente do CCAS, José Otávio Menten “além de um currículo invejável, a maneira como o Tejón comunica se enquadra perfeitamente com a proposta do CCAS, que é discutir temas relacionados à sustentabilidade da agricultura lastreados em verdades científicas para comprovar a sustentabilidade das atividades agrícolas e se posicionar de maneira clara e acessível para toda população”.