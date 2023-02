Confiança é vital para o Agro nacional

Ocorreu neste mês de fevereiro na CASA LIDE, um novo hub de networking do grupo de líderes empresariais, em São Paulo, a primeira reunião de líderes do agronegócio, sob a presidência de Francisco Maturro, ex secretário da agricultura do estado. Neri Geller, representando o governo, na qualidade de secretário de política agrícola do ministério da agricultura e pecuária enfatizou: “nossa missão é pacificar o setor e chamá-lo para dentro”. Não dá para não ter previsibilidade e confiança no mercado.

No seminário lide agronegócio, também Nilson Leitão, presidente do IPA, Instituto Pensar Agro afirmou que: “o produtor rural que já abastece o mercado, precisa que o recurso seja redistribuído de forma mais estratégica olhando com prioridade para a logística dos municípios, além de uma referência que mantenha o bom relacionamento internacional para que o empresário possa desbravar os negócios nestes lugares, e falando aqui da França, sem dúvida há muito para buscarmos de negócios trazendo os terroir brasileiros para competir com as gastronomias europeias, e continuando Nilson Leitão enfatizou que “os agricultores que não vivem essas realidades precisam de um planejamento de dois a quatro meses do plano safra para produzir gerar empregos e ter qualidade de vida“.

Outro tema abordado foi o déficit de armazenagem no Brasil. Segundo Paulo Bertolini, presidente da international Maize Alliance e da câmara setorial de equipamentos para armazenagem de grãos, a previsão deste ano é de um déficit de 117 milhões de armazenagem, quer dizer, grãos que não têm armazéns. É necessário investimentos urgentes na capacidade de armazenar alimentos no país. Outro ponto abordado foi a integração lavoura pecuária e floresta, ILPF, onde o pesquisador Edemar Moro da Unoeste tratou desse tema rico para a sustentabilidade e para a economia do agronegócio.

Francisco Maturro tratou sobre a importância do agro legal, e que esse ângulo precisa ser olhado. E que o crime, a ilegalidade não pode ser confundido e misturado com o agro sustentável. E afirma que esse agro legal e sustentável seja olhado e promovido.

Que as lideranças da Bahia, modernas e conscientes da ciência, sustentabilidade, agro conscientes, se reúnam cada vez mais para um hub onde o diálogo entre as partes é essencial e vital para o agronegócio econômico, sustentável e social.