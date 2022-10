e-Agro, Salvador é agro

Inovação, tecnologia e geração de negócios acontecerá pela primeira vez em Salvador, nos dias 3,4, 5 de novembro. O evento acontecerá no Centro Convenções no bairro da Boca Rio e estará excelente com palestras, debates, painéis de conhecimento com experts. Há nesse e-Agro também o objetivo de aproximar cidade e campo aumentando a consciência dessa cadeia produtiva que impacta 100% da população em função do alimento, energia e meio ambiente. A FAEB, Federação de Agricultura e Pecuária do Estado da Bahia, SENAR, SINDICATOS E SEBRAE são os organizadores.

Programas voltados para todos os públicos serão oferecidos nesta semana no local, desde restaurantes, cozinha show, degustação dos melhores produtos dos “terroir“ da Bahia como café, vinho, cachaça, cerveja artesanal, lacteos, chocolates, outros; até máquinas equipamentos, digitalização do agro, leilões, e demonstrações de como a tecnologia vem sendo usada no campo. Uma feira com expositores da produção rural , agroindustrial e cooperativas será montada com apoio do Sebrae Bahia. Todos empreendedores que desejem informações de como iniciar seus negócios receberão orientações tanto no setor rural quanto urbano.

Para a juventude não faltarão atrações, um hackathon, agtechs, arena da inovacao com uma excelente programação de capacitação na inovação e tecnologia. E sem duvida o artesanato não poderia faltar. Campo e artesanato estão conectados, fazem parte de uma cadeia produtiva de valor. O campo fornece matérias primas e o artesão cria valor transformando o que seria apenas uma commodity em “arte especial“. Inclusão de pessoas na renda e na dignidade de vida significa aproximar a atividade artesanal do produtor rural. Isso viabiliza também a fixação das famílias no campo com renda, técnicas e conhecimento. O centro de convenções espera receber nesta semana toda população, reunindo campo e cidade numa coisa só. Além da Bahia, outros estados estarão participando com empresas e startups também do exterior.

Humberto Miranda presidente da FAEB está entusiasmado e me disse, agora a cidade é agro, o rural e urbano uma coisa só. Encontrei Carminha Missio vice presidente da FAEB no Congresso Nacional das Mulheres do Agro em São Paulo, e também está em desenvolvimento os núcleos femininos da Bahia. Este e-Agro em Salvador, é para todos, pois agronegócio é agrohumano, dignidade de pessoas para pessoas.