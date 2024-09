Evento de mulheres do agro: grande público e presença de ministro

8ª edição do CNMA, em 2023 - Foto: Divulgação

Nos próximos dias 23 e 24 de outubro, o Transamérica Expocenter, em São Paulo, sediará a 9ª edição do Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio (CNMA). O tema deste ano objetiva colocar “a voz das agromulheres brasileiras falando para e com o mundo”.

Precisamos dialogar com o planeta inteiro, pois o agronegócio brasileiro é a mais criativa revolução realizada no planeta nos últimos 50 anos. Revolução por tornar realidade o sonho dos quem imaginaram um dia um país com a dimensão brasileira, no ambiente tropical do planeta, dando um show de produção sustentável de todas as cadeias produtivas do “A” do abacate ao “Z” do zebu.

Esse sonho virou realidade neste 9º CNMA, mostrar o Brasil para o mundo; apresentar a pesquisa brasileira com mulheres-símbolo; trazer as cooperativas que se comunicam e vendem para o planeta; e propor a meta de dobrar de tamanho nos próximos 12 anos, incorporando cerca de 40 milhões de hectares de pastagens degradadas, cerne do evento.

Além disso, o evento contará com arenas do conhecimento, que irão abordar sucessão, digitalização, robótica, agroindustrialização, mudanças climáticas e gestão das cadeias produtivas, como mandam as essências dos fundamentos do agribusiness.

Um livro especial será lançado na Casa da Mulher, voltado exatamente às pequenas propriedades: Agricultura Familiar - marketing ético, publicado pela editora Fealq; ao lado de outro livro totalmente engajado com a proposta do o CNMA: Agroconsciente - a revolução criativa tropical (editora Novo Século), em duas tardes de autógrafos, 23 e 24/10.

Protagonismo

As mulheres têm se transformado em protagonistas das inovações, sendo verdadeiras aceleradoras da aplicação tecnológica no sistema do agronegócio. O dr. Ratan Lal, prêmio Nobel da Paz, estará presente, assim como, também confirmado, o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Carlos Fávaro, em uma apresentação com ênfase na abertura de mercados para o agro brasileiro no mundo.

O CNMA partirá para o 10º aniversário em 2025. Significou uma espetacular evolução da percepção das mulheres do agro nacional, estimulando a criação de centenas de núcleos femininos em todas as partes.