Ministro Fávaro convida hoje para live “programa carbono + verde”

O ministro Carlos Fávaro da Agricultura e Pecuária convida para a live de lançamento da consulta pública do programa nacional de cadeias agropecuárias descarbonizadas: “programa carbono + verde”.

Fabiana Villa Alves, diretora de Cadeias Produtivas e Indicação Geográfica do Ministério da Agricultura Pecuária Abastecimento (Mapa), me informou sobre a importância estratégica do programa nacional de cadeias agropecuárias descarbonizadas: “objetiva conferir credibilidade e transparência à produção agropecuária de baixa emissão de carbono”. A proposta do programa carbono + verde tem diretrizes, orientações e conceitos, requisitos e critérios para a concessão de um selo de conformidade, o selo carbono + verde, o que iria permitir assegurar a soberania alimentar e agregar valor aos produtos . O programa é de adesão voluntária, para todo tipo de propriedade desde que atendam os requisitos e critérios estabelecidos pelo Mapa.

Esse programa, afirma Fabiana Villa Alves, vai possibilitar que o produtor rural demonstre para a sociedade que a sua originação é ligada a uma cadeia produtiva “verde”. O que se traduziria em maior valor agregado já na originação, no campo.

Essa ação do Mapa, através da diretoria de Cadeias Produtivas e Indicação Geográfica dialoga com outras políticas públicas, especialmente com o plano setorial de adaptação a baixa emissão de carbono na agropecuária, plano abc +.

“A iniciativa concreta do plano abc+ 2020/2030 já se tornou no principal instrumento indutor da agenda climática brasileira para a agropecuária”, afirma Fabiana villa Alves .

Ações e decisões concretas como estas exemplificam a importância da participação e adesão de toda sociedade civil organizada . A live será transmitida ao vivo, hoje, às 14h, pelo canal do Mapa no YouTube.