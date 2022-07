Ucrânia e Rússia fecham acordo dos grãos

A guerra nesta segunda feira faz 5 meses de conflitos. Mas parece que o mundo dos negócios começa a falar mais alto, pois se não houver vendas das suas produções, tanto russas como ucranianas, não haverá dinheiro para continuar bombardeios e esticar esse impensável momento na Europa com soldados no teatro de operações, destruições e uma conta monstruosa a ser paga, pois não haverá vencedores.

Dessa forma o estoque de 22 milhões de toneladas de grãos armazenados na Ucrânia, após acordo assinado tendo como mediadores a Turquia e a ONU, serão embarcados de portos do Mar Negro nos próximos 120 dias.

O preço do trigo na bolsa de Chicago, com a notícia recuou 3% neste final de semana. Os especialistas no mercado de commodities creem que o volume deve causar apenas impactos pontuais, mas que não deverá forçar uma tendência de queda nos grãos de maneira geral. O IGC - Conselho Internacional de Grãos reduziu em 3 millhões de toneladas a safra mundial prevista para 2022/23, principalmente pelo efeito climático na Europa.

Mas, continuo mantendo aqui um alerta de prudência para produtoras e produtores de grãos do Brasil e da Bahia. Há muito mais de psicologia, percepção, fatores plenos de incertezas na economia do que imaginamos, como aliás prova Daniel Kahneman, Nobel da economia de 2002. Esse acordo cria uma expectativa positiva para a retomada das produções agrícolas e tende a aliviar as pressões de continuação da tendência de altas, superando os patamares onde já chegamos até aqui.

Deveremos ter uma boa 2ª safra de milho, e vamos plantar mais. Ótimo momento, sim, para crescermos no mercado mundial dos alimentos, mas é fundamental custos muito bem feitos e cenários onde na próxima colheita tenhamos preços inferiores aos deste momento.