Um feliz ‘Agro Natal’ | A TARDE

Estamos em um Natal onde paz, como sempre menciona Roberto Rodrigues, é sinônimo da atividade do agronegócio. Produzir e distribuir alimentos, energia com meio ambiente para o mundo.

Da originação do alimento, dos campos, águas e mares construímos uma civilização. No início, nos remotos tempos primitivos, a comida vinha da caça. Com as mulheres nasce a agricultura, o patrimônio das sementes.

Na subsistência cada qual produzia para si próprio. Com a melhoria das práticas do trabalho alguns passavam a ter excedentes. E iam nas feiras dos povoados comercializar, ou trocar por outras mercadorias: “a barganha”.

Assim nasciam os mercados, o marketing, e os primeiros passos do agronegócio. Natal é a festa do amor. E produzir alimentos perante todas as incertezas de clima, preços, câmbio, doenças, pragas, demanda, competidores, custos, logística, significa um ato de amor.

Quem ama tem a coragem, cria confiança em si e no próximo, coopera, conquista e estabelece um compromisso, um vínculo, uma missão de forte caráter.

Neste Natal, desejo nesta nossa coluna, para todos as leitoras e leitores, um feliz Natal. Aqui, podemos reunir as nossas felicidades, criando uma montagem onde a força feliz supere sempre e nos conduza acima e além dos momentos infelizes.

Agrocidadania

Na atividade do agronegócio, rumo agora para uma agrocidadania, o empreendedorismo carregado de ética já está plantado. O cooperativismo pleno de reunião humana para a construção do bem já está vicejando, a ciência tropical brasileira para nos servir em todos os biomas e servir ao mundo já está revelada e será cada vez mais um fator crítico de sucesso e de segurança de toda cidadania planetária.

Na festa de Cristo, amai-vos uns aos outros é fundamento obrigatório. E jamais fugir ao compromisso, pois mesmo ao perguntarmos: “Pai, se for possível afasta de mim esse cálice”, mas se for o teu desejo eu o farei meu, será essa a nossa resposta.

Feliz Natal e parabéns a todos que fazem das sementes e das criações o mais belo dentre todos os refrões: alimento é paz, cidadania, amor, para toda população. Feliz Agro Natal.