Um livro a ser lido: Cooperativismo financeiro | A TARDE

Recebi do Márcio Port, que atua há mais de 30 anos no cooperativismo financeiro, e hoje é presidente do Conselho de Administração da Central Sicredi Sul/Sudeste, o livro “Cooperativismo financeiro – uma história com propósito”, da editora Confebras, que nos remete ao estágio superior de evolução da vida humana na terra. Eu recomendo.

Ao ler esse livro fiquei inspirado mais ainda do que sempre fui a respeito da obra humana criadora, que é o cooperativismo. Além e muito além de uma aula profunda sobre o desenvolvimento do cooperativismo de crédito no Brasil, sua retomada, o apoio da OCB, os avanços normativos, integração e padronização sistêmica, a criação de um banco próprio, e todos os avanços normativos recentes, além desses alicerces essenciais.

Márcio Port nos ilumina com um texto de alto valor literário, praticamente um doutorado histórico da saga cooperativista no mundo, chegando ao Brasil, onde pioneiros e jesuítas são relembrados, vindo até o momento presente, e abre o seu 1º capítulo com uma pergunta: “Qual o maior concorrente do cooperativismo? O desconhecimento”.

Líderes cooperativistas como o Padre Amstad, na origem, e Roberto Rodrigues contemporâneo, são trazidos como fontes marcantes e inspiradoras eternas. Os fundamentos filosóficos das leis, regras e do caráter das cooperativas ficam assinalados numa sequência de valores que jamais mudarão, por serem as forças imutáveis que geram tudo o que muda ao seu redor, e como uma raiz profunda assegura a confiança para toda outra e qualquer mudança: solidariedade, liberdade, democracia, equidade, igualdade, honestidade, transparência e responsabilidade socioambiental.

Esses valores ao lado dos princípios universais do cooperativismo: a) adesão voluntária; b) controle democrático pelos membros; c) participação econômica dos membros; d) autonomia e independência; e) educação, formação, informação; f) cooperação entre cooperativas; g) preocupação/interesse pela comunidade. É deste conjunto de princípios e valores que o cooperativismo é reconhecido como uma doutrina que pode ser ensinada e replicada, e é “por meio deles que as cooperativas atuam para construir um mundo melhor”.

Por fim, Márcio Port pontua as crises e as superações das crises no capítulo dos momentos de dificuldade pelas legítimas e corajosas lideranças cooperativistas.

Para adquirir o livro acesse: https://cooperativismodecredito.coop.br/livros/product/livro-cooperativismo-financeiro-uma-historia-com-proposito-por-marcio-port/