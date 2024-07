A festa de São Pedro e São Paulo é o tema da live do REC nesta sexta-feira

São Pedro e São Paulo são festejados no dia 29 de junho pela Igreja Católica - Foto: Montagem: Cleidiana Ramos

Hoje, a partir das 19 horas, tem a quinta edição do especial Folia Junina do REC. Durante o mês de junho, as edições estão sendo veiculadas às sextas-feiras, mas em formato de lives. Com o título São Pedro, cadê São Paulo?, o programa, apresentado pelas jornalistas Cleidiana Ramos e Priscila Dórea vai abordar o contraste entre a popularidade de São Pedro e a invisibilidade de São Paulo mesmo os dois tendo a festa litúrgica no mesmo dia devido à sua importância na história da Igreja. A transmissão é pelo canal do REC no Youtube.

| Foto: Cleidiana Ramos

Amanhã, sábado, tem a versão da coluna A TARDE Memória para o jornal A TARDE. A coluna e o REC são projetos na área de memória social do Grupo A TARDE. O conteúdo é baseado no acervo do Cedoc A TARDE.