A TARDE registrou todas as edições da Copa de Mundo de futebol

Cleidiana Ramos

O primeiro mundial de futebol foi realizado em 1930. Na edição de 14 de julho daquele ano, A TARDE fez o registro do início do torneio e cobriu os demais assuntos relacionados. Desde então, o jornal tem acompanhado todas as copas do mundo realizadas até agora.

Os detalhes sobre essas coberturas com destaque para os fatos geopolíticos em cada uma dessas edições é o tema da coluna A TARDE Memória dessa semana e também do REC A TARDE. Ambos têm conteúdos na área de memória social e são projetos multimídia com inserções distribuídas pelos vários canais do Grupo A TARDE e com base no material que forma o acervo do Cedoc A TARDE.

A TARDE Memória tem inserções em A TARDE FM (às sextas-feiras), jornal A TARDE (aos sábados) e no Portal A TARDE. O REC está hospedado no Youtube com informações relacionadas em outras redes digitais do Grupo A TARDE.

Confira a nova edição do REC que vai ao sempre às sextas-feiras.

Senta que Temos História- Com um novo mandato de deputado estadual conquistado nas eleições desse ano, Raimundo Nonato Tavares da Silva tem ainda mais história para contar quando assume o apelido que o acompanhou na trajetória vitoriosa como jogador de futebol: Bobô. Revelado na Catuense, campeão nacional pelo Bahia em 1988 e com passagens pela Seleção Brasileira, jogou no São Paulo, Corinthians, Flamengo e Fluminense e foi homenageado por Caetano Veloso na letra de Reconvexo, interpretada por Maria Bethânia. Confira esse bate papo mais do que especial.

REC A TARDE

Cibercultura- Pelê Eterno, Pelé, e Ronaldo, o Fenômeno são as dicas de produções sobre craques de futebol na seção.

REC A TARDE

Mídia & Memória- As televisões são fundamentais para a cobertura jornalística especializada em esportes. Conheça a TV de tela plana antecessora dos atuais equipamentos de alta definição.

REC A TARDE

Arena A TARDE- A charge de Cau Gomez sobre Richarllison e outros conteúdos que alcançaram interação do público dos canais A TARDE são o destaque dessa seção.

REC A TARDE

A TARDE Memória- O destaque da coluna essa semana é a posição de A TARDE como único jornal baiano em atividade que cobriu todas as copas do mundo até agora.

REC A TARDE