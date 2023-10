Aposta em tecnologia de fazer jornal é marca histórica de A TARDE | A TARDE

Cleidiana Ramos

A TARDE começou a circular em 15 de outubro de 1912 não apenas como mais um título dedicado à circulação de notícias, mas colocando em prática o que se tinha de mais moderno na forma de fazer jornalismo. Contar essas histórias é também destacar as memórias do jornalismo baiano. O episódio do projeto REC dessa semana está em formato de minidoc para comemorar os 111 anos de A TARDE completados no último dia 15 e os 45 anos de organização do Cedoc A TARDE celebrados ao longo de 2023, cujo acervo permite revisitar esses episódios. E, amanhã, tem versão da coluna A TARDE Memoria para o jornal A TARDE.

