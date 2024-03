Campanha da Fraternidade é tema do REC A TARDE | A TARDE

Cleidiana Ramos

A Campanha da Fraternidade (CF), na edição desse ano, vai propor a reflexão sobre “Amizade Social”. Trata-se de um convite ao combate à intolerância nas relações sociais. Essa ação social da Igreja Católica está completando 60 anos. Confira as seções do REC A TARDE que na edição de hoje está voltando ao seu formato original.

Senta que temos História- A assessora e membro da coordenação colegiada da Cáritas Regional Nordeste 3, Joice Santana, conta detalhes sobre a Campanha da Fraternidade desse ano.

Mídia & Memória- Confira reportagens e fotografias do acervo do Cedoc A TARDE sobre as campanhas da fraternidade ao longo do tempo.

Cibercultura- A série Masters of the Universe- A Rebelião traz novos episódios da franquia He-Man para a Netlfix. Veja a análise sobre essa nova temporada.

Arena A TARDE- Na seção tem a história de uma ação social a partir de uma Queima de Judas em reportagem publicada em 1936.

A TARDE Memória- Veja a chamada da coluna A TARDE Memória na versão para o jornal A TARDE que será publicada amanhã.

