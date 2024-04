Capital baiana é celebrada como Cidade das Águas | A TARDE

Cleidiana Ramos

Salvador completa hoje 475 anos. A fundação da cidade foi tão importante no projeto de colonização português que ela se tornou a primeira capital do Brasil, posto que manteve de 1549 até 1763. Criada para ser entreposto e fortaleza foi resultado de um território cuidadosamente escolhido. A Baía de Todos-os-Santos teve um papel central por conta das suas águas abundantes e extensão, mas outros mananciais também tem papel crucial para a cidade, como o Dique do Tororó, as cachoeiras do Parque São Bartolomeu e a Lagoa do Abaeté. Salvador é considerada encantada, dentre muitos fatores, por conta dessa condição de “Cidade das Águas”, como mostra a edição especial do REC de hoje em homenagem ao aniversário dessa mágica cidade.

Confira o minidoc da edição especial do REC em homenagem a Salvador.

🔴 REC A TARDE