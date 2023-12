Cassia Valle é convidada da I Lavagem Virtual do REC e A TARDE Memória | A TARDE

Cleidiana Ramos

A atriz, museóloga, escritora, contista e integrante do Bando de Teatro Olodum, Cássia Valle, é a convidada da I Lavagem Virtual do REC A TARDE e da coluna A TARDE Memória. A atividade, que começa às 10 horas de hoje no canal do REC no Youtube marca o especial de verão dos projetos de memória do Grupo A TARDE. Na conversa mediada pelas jornalistas Cleidiana Ramos e Priscila Dórea, a pauta será a importância das festas de largo para Salvador, suas dinâmicas de continuidade, dentre outros assuntos.

Dando prosseguimento aos especiais de verão, o REC A TARDE e a coluna A TARDE Memória dessa semana vão abordar a retomada das Festas de Verão em Salvador com procissão do embarque da imagem de Bom Jesus dos Navegantes na tarde de 31 de janeiro na Boa Viagem. No dia seguinte, a procissão marítima sai da Conceição da Praia. No dia 6 tem a Festa de Reis na Lapinha, celebração que tem como principal característica o desfile de ternos. Com esse conteúdo os dois projetos vão fazer um pequeno recesso, mas em janeiro estaremos de volta.

