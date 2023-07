Comemoração dos 40 anos da Uneb é tema do REC e de A TARDE Memória

Cleidiana Ramos

Em 40 anos, a Universidade do Estado da Bahia (Uneb) conquistou importantes marcas no campo do ensino superior: a expansão dessa modalidade de formação, inclusive com pós-graduação, para o interior da Bahia; e projetos na área da diversidade com ações afirmativas para a população negra, quilombola, indígena, LBGBTQUIA+, dentre outras. A Uneb também tem investido na internacionalização em várias cidades da Bahia e ampliado as políticas de permanência e de iniciação científica por meio de bolsas. Essas histórias da universidade são o destaque dessa semana nos projetos de memória social do Grupo A TARDE- REC e coluna A TARDE Memória- com a participação da professora Adriana Marmori, reitora da Uneb.

O REC é um canal hospedado no Youtube que possui seções voltadas para gêneros como entrevista e opinião- Senta que temos Hístória; Mídia & Memória; Cibercultura; A TARDE Memória e Arena A TARDE. Com novos conteúdos todas as sextas-feiras ele está conectado à coluna A TARDE Memória, um projeto multimídia do Grupo A TARDE com inserções em A TARDE FM (às sextas-feiras) no jornal A TARDE (aos sábados), no Portal e nas redes sociais do Grupo A TARDE. Os dois projetos são baseados no material que forma o acervo do Cedoc A TARDE.

Senta que Temos História- A professora Adriana Marmori, reitora da Uneb, analisa pontos da trajetória da universidade que está completando 40 anos.

Mídia & Memória- Confira histórias sobre a Uneb a partir das coleções do Cedoc A TARDE com a participação da reitora Adriana Marimori.



Cibercultura- Baseada no filme homônimo, Cara Gente Branca é uma série da Netflix que aborda questões relacionadas ao racismo no ambiente universitário.

Arena A TARDE- Seção analisa conteúdos dos canais do Grupo A TARDE com destaque para PL sobre vagas para pessoas LBTQUIA+ nas universidades brasileiras e charge de Bruno Aziz.



A TARDE Memória- Veja a chamada para o conteúdo da coluna essa semana.

