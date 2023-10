Confira a participação de Ana Célia da Silva no novo episódio do REC

Cleidiana Ramos

A Lei 10.639/2003, que estabelece o ensino de História da África e cultura Afro-Brasileira, está completando duas décadas de vigência neste ano. A professora Ana Célia da Silva, doutora em Educação, é uma das referências no debate sobre a urgência e necessidade de enfrentar o racismo no ambiente educacional desde a década de 1980 com projetos inclusive no âmbito do Movimento Negro Unificado (MNU) e outros espaços dos movimentos antirracistas. É essa a história protagonista dos projetos em Memória Social do Grupo A TARDE nesta semana- A TARDE Memória e REC.

Ambos os projetos são baseados no acervo do Cedoc A TARDE. Amanhã tem a versão da coluna, um projeto multimidia, para o jornal A TARDE. A TARDE Memória tem inserções em A TARDE FM (às sextas-feiras), no Portal A TARDE e nas redes sociais do Grupo A TARDE. O REC é um canal hospedado no Youtube.

Confira as seções da nova edição do REC.

Senta que Temos História- A seção tem uma entrevista com a professora Ana Célia da Silva, uma das pioneiras no debate sobre a necessidade de combater o racismo nas escolas.

🔴 REC A TARDE

Mídia & Memória- Confira o material do acervo do Cedoc A TARDE sobre a trajetória da professora Ana Célia da Silva.

🔴 REC A TARDE

Arena A TARDE- Reveja o episódio do REC que contou com a participação do ator do Bando de Teatro Olodum, Jorge Washington.

🔴 REC A TARDE

Cibercultura- Cleidiana Ramos e Priscila Dórea analisam o livro Fragmentos de Mim, que é a autobiografia da professora Ana Célia da Silva.

🔴 REC A TARDE

A TARDE Memória- Confira a chamada para a edição da coluna nesta semana.

🔴 REC A TARDE

Professora Ana Célia da Silva é autora de obras de referência sobre o enfrentamento ao racismo | Foto: Reprodução REC A TARDE