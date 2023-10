Confira as histórias do debate sobre o ingresso nas universidades | A TARDE

Cleidiana Ramos

Em 1994, a professora Dyane Brito, diretora do Centro de Artes, Humanidades e Letras da UFRB, experimentou a sensação de ter conseguido a sonhada vaga em um curso superior na Ufba conferindo seu nome na lista publicada na edição de 5 de fevereiro daquele ano em A TARDE. Hoje, a doutora em Educação é pesquisadora sobre as políticas de acesso e permanência nas universidades brasileiras. Em tempos de preparação para o Enem, que vai ser aplicado no próximo mês, os projetos de memória social do Grupo A TARDE – coluna A TARDE Memória e REC- contam as histórias do debate antigo e intenso sobre as formas de ingresso no ensino superior brasileiro.

O REC A TARDE, que tem novas edições às sextas-feiras, é um canal hospedado no Youtube. Ele possui seções com gêneros variados do jornalismo, como entrevista e análise. A coluna A TARDE Memória é um projeto multimídia do Grupo A TARDE com inserções em A TARDE FM (às sextas-feiras), Portal A TARDE e jornal A TARDE (aos sábados). O conteúdo é baseado no acervo do Cedoc A TARDE.

Senta que Temos História- A professora Dyane Brito, doutora em Educação e diretora do Centro de Artes, Humanidades e Letras da UFRB, analisa ações como a adoção do Enem e as políticas de ações afirmativas como base das transformações positivas nas universidades brasileiras.

Mídia & Memória- A seção traz histórias sobre a aplicação do vestibular como as listas que eram publicadas em A TARDE. A de 1994 tem várias surpresas que foram analisadas pelas apresentadoras e pela professora Dyane Brito.

A TARDE Memória- Confira a chamada para o conteúdo da coluna nessa semana que, amanhã, sábado, em versão para o jornal A TARDE.

Arena A TARDE- A seção analisa uma reportagem de 1951 publicada em A TARDE que já debatia a baixa oferta de vagas na então Universidade da Bahia.

Cibercultura- O quadro analisa a sétima temporada de Elite que tem a participação de Anitta como uma das personagens do drama temperado de mistério.

