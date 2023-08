Conheça as histórias da Caminhada Azoany que acontece no dia 16

Cleidiana Ramos

O culto a São Roque é um dos mais populares na Bahia. Ele se encontra com os das religiões afro-brasileiras dedicadas a Kavungo, Azoany, Omolu e Obaluaê, divindades que são indicadas como aquelas que têm controle e conhecimento sobre os mistérios de vida e morte e na cura de doenças infectocontagiosas e de pele. Há 25 anos, a programação da celebração para São Roque em Salvador ganhou mais um elemento cultural: a Caminhada Azoany.

Coordenada pelo produtor cultural Albino Apolinário, a caminhada, integrada por membros das comunidades religiosas afro-brasileiras, sai do Pelourinho em direção à Federação onde fica o Santuário de São Lázaro e São Roque. O auge é o encontro que acontece entre a caminhada e a Procissão de São Roque em um belo exemplo de respeito religioso. A Caminhada Azoany é o tema dos projetos de memória do Grupo A TARDE nessa semana- REC e A TARDE Memória.

Confira o REC que já está no ar. Amanhã, sábado, é dia da versão da coluna A TARDE Memória para o jornal A TARDE. Os dois projetos são baseados no material que forma o acervo do Cedoc A TARDE.

Senta que Temos História- O produtor cultural Albino Apolinário avalia os 25 anos da Caminhada Azoany, projeto cultural que coordena.

Mídia e Memória- Confira as coleções do Cedoc A TARDE sobre a Festa de São Roque.

A TARDE Memória- Nessa semana, a coluna vai destacar os 25 anos da Caminhada Azoany.

Arena A TARDE- A seção analisa um editorial de A TARDE com alertas sobre a gordofobia e um tema relacionado à greve dos roteiristas da indústria norte-americana de cinema.

Cibercultura-Tem análise sobre como ainda continua o barulho em torno do filme Barbie. Confira.

