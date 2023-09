Conheça mais sobre o Ilê Axé Kalé Bokun que comemora 90 anos

Cleidiana Ramos

Uma reportagem publicada na edição de A TARDE de 29 de julho de 2007 mostrou a persistência de terreiros de nação ijexá em Salvador. Segundo o texto eles somavam 1,3% dos mais de 1.100 registrados no estudo intitulado Mapeamento dos Terreiros de Salvador. O Ilê Axé Kalé Bokun, localizado em Plataforma, foi uma das comunidades protagonistas dessa resistência. Considerado patrimônio do município de Salvador, o Kalé Bokun está completando 90 anos. As histórias desse terreiro e da nação ijexá baseiam os conteúdos do REC e da coluna A TARDE Memória dessa semana, projetos em memória social do Grupo A TARDE que contaram com a participação da ialorixá da comunidade religiosa, Mãe Vânia Amaral

Senta que temos História- Mãe Vânia Amaral, ialorixá do Kalé Bokun conta histórias sobre esse importante terreiro e as características da nação ijexá.

Mídia & Memória- A seção aborda registros sobre o Kalé Bokun e a tradição ijexá no acervo do Cedoc A TARDE.

Cibercultura- Confira a análise sobre o livro Ijexá, o povo das águas. De autoria do antropólogo, professor da Ufba e babalorixá Vilson Caetano de Sousa Júnior, a obra é um desdobramento do laudo para tombamento do Ilê Axé Kalé Bokun.

Arena A TARDE- O editorial sobre a necessidade de imunização contra a meningite e o afastamento de Wesley Safadão dos palcos estão em destaque na seção.

