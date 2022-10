Conteúdos reafirmam compromisso do Grupo A TARDE com a educação

Cleidiana Ramos

Seis dias após a circulação do seu primeiro número, A TARDE lançou uma campanha em defesa da escola pública. Uma série de reportagens mostrou o déficit em número de escolas e a insalubridade naquelas que funcionavam no âmbito da gestão pública municipal. As campanhas de interesse público tornaram-se uma marca de A TARDE assim como a defesa da educação. Há 26 anos, por exemplo, foi criado o programa A TARDE Educação que hoje é uma referência em ações de formação para a leitura associada ao estímulo ao pensamento crítico, mas também transversalidade com outras questões como responsabilidade socioambiental e educação financeira.

Esse é o tema da coluna A TARDE Memória dessa semana, que é um projeto multimídia do Grupo A TARDE com inserções em A TARDE FM (as sextas-feiras), no Portal A TARDE e no jornal A TARDE (aos sábados). O conteúdo da coluna é baseado no material que forma o acervo do Cedoc A TARDE.

Agora essa produção com base na memória social tem mais uma novidade: o projeto REC A TARDE que vai ao ar às sextas-feiras no canal do Grupo A TARDE no Youtube. Confira na seção Senta que temos história do projeto REC a entrevista com Márcia Firmino, coordenadora pedagógica do programa A TARDE Educação.

REC A TARDE