Edição da coluna conta história de romaria organizada por saveiristas

Cleidiana Ramos

A potencialidade de Salvador para gerar festas em espaços públicos continua impressionante. A edição de A TARDE de 31 de outubro de 1931, por exemplo, recuperou a memória de um evento realizado no bairro do Comércio: a Romaria dos Saveiristas da Escada de Santa Bárbara. A festa, que acontecia no dia 1º de novembro, incluía na programação uma missa na Igreja do Bonfim e era considerada a abertura das comemorações de verão na capital baiana.

Edição de 31 de outubro de 1931 registrou memória da festa | Foto: Reprodução Cedoc A TARDE

As informações sobre essa festa baseiam o conteúdo da coluna A TARDE Memória dessa semana. A TARDE Memória é uma coluna multimídia publicada em canais do Grupo A TARDE: A TARDE FM (às sextas-feiras); Portal A TARDE e Jornal A TARDE (aos sábados). O conteúdo da coluna tem histórias construídas a partir do material que forma o acervo do Cedoc A TARDE.