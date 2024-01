Festa da Ribeira está associada ao Ciclo do Bonfim | A TARDE

Cleidiana Ramos

Após um pequeno recesso, os projetos de memória social do Grupo A TARDE- REC e coluna A TARDE Memória- estão de volta. O destaque dessa semana é para as festas do ciclo do Bonfim que apenas começaram com a Lavagem, ocorrida ontem. Um dos destaques é para a Segunda-Feira Gorda também conhecida como Festa da Ribeira. Embora sem programação oficial, a comemoração tem sua memória preservada por quem viveu o auge da celebração, sobretudo nas décadas de 1970 e 1980.

Confira o minidoc sobre as comemorações do Ciclo do Bonfim na edição de hoje do REC A

Celebração na Ribeira ficou famosa pela presença do samba de roda | Foto: Cedoc A TARDE

TARDE e, amanhã, sábado, tem a versão para o jornal A TARDE da coluna A TARDE Memória.

🔴 REC A TARDE