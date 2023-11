Incêndio destruiu totalmente o Teatro São João em 1923 | A TARDE

Cleidiana Ramos

Há 100 anos o Teatro São João pegou fogo. Em questão de horas a casa de espetáculos de tantas histórias estava destruída. O teatro não apenas sediou peças, óperas e outras apresentações musicais, mas também eventos políticos como os de defesa da abolição. Essas memórias sobre o Teatro São João são protagonistas do REC A TARDE, que já está no ar, e da coluna A TARDE Memória. Os dois projetos são baseados no material que compõe o acervo do Cedoc A TARDE. O conteúdo do REC dessa semana contou com a participação do historiador, professor, doutor em História e escritor, Daniel Rebouças. Confira as seções do REC A TARDE e amanhã, sábado, tem mais conteúdo sobre esse tema na versão para o jornal A TARDE da coluna A TARDE Memória.

Veja as chamadas das seções do REC:

Senta que Temos História- Daniel Rebouças, historiador, doutor em História, professor e escritor contextualiza qual era a situação do Teatro São João em 1923 quando foi destruído por um incêndio.

🔴 REC A TARDE

Mídia & Memória- A seção analisa peças do acervo do Cedoc A TARDE sobre o Teatro São João.

🔴 REC A TARDE

Arena A TARDE- Uma homenagem ao Elevador Lacerda que vai completar 150 anos em dezembro é o destaque da seção.

🔴 REC A TARDE

Cibercultura- A primeira temporada da série Gen V, veiculada pela Amazon Prime foi uma boa surpresa nos lançamentos desse ano, como avaliam as apresentadoras do REC, Cleidiana Ramos e Priscila Dórea.

🔴 REC A TARDE

A TARDE Memória- Confira a chamada para a edição da coluna nessa semana.

🔴 REC A TARDE