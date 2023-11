Investimento em novidades da comunicação é marca de A TARDE | A TARDE

As primeiras décadas do século XX foram marcantes para a imprensa na Bahia. No início do período circulavam publicações especializadas em música e literatura. Mas a partir de 1912, os jornais de notícias começaram a ganhar cada vez mais espaço. A TARDE foi um dos destaques desse grupo por uma característica: aposta constante na atualização tecnológica com investimento em equipamentos e técnicas gráficas, além de inovação editorial. Há 45 anos, a memória do jornal foi organizada em acervo agora denominado Centro de Documentação A TARDE (Cedoc). Com base nas coleções do Cedoc surgiram a coluna A TARDE Memória e o projeto REC, canal hospedado no Youtube. Os projetos permitem contar histórias como a dos avanços tecnológicos na forma de fazer jornal destacadas no especial de comemoração dos 80 anos de A TARDE.

“A partir de 1912, começam a surgir na Bahia as primeiras indústrias Jornalísticas, ou seja, jornais que não tinham apenas a preocupação em veicular ideias políticas, porque ainda não tínhamos o jornalismo investigativo, mas também uma mídia sustentada pela publicidade e que se estruturava na forma de sociedades comerciais, com a subscrição de capital. Os títulos de maior destaque foram A TARDE, fundado em 15 de outubro de 1912, "O Imparcial", de 24 de maio de 1918, o "Diário de Notícias", de 30 de abril de 1919, e o "Diário da Bahia", de 27 de junho de 1918. De todos esses jornais, apenas A TARDE continua circulando”. (A TARDE, 15/10/1992, Especial, p.8).

Com um investimento de 40 mil marcos, Ernesto Simões Filho (1886-1957), fundador de A TARDE, antes do jornal completar um ano investiu em um parque gráfico que incluiu terceirização de serviços. No lugar da rotativa manual Morinoni entrou a então moderna Koening-Bauer.



Data: 1975 | Cedoc A TARDE | Foto: 15/10/1975 | Cedoc A TARDE

| Foto:

| Foto: 15/10/1970 | Cedoc A TARDE

Segundo Sofia Olszewski Filha no livro A fotografia e o negro na cidade do Salvador- 1840 a 1914, Simões Filho contratou Diomedes Gramacho, considerado um dos primeiros baianos a produzir filmes, para passar uma temporada no Rio de Janeiro em um treinamento para que A TARDE fabricasse seus próprios clichês. O clichê é uma peça em chumbo que foi muito utilizada para a reprodução de imagens em publicações. Em 1913 o jornal publicou uma imagem no anúncio do filme Um Salto para Morte, que estava sendo exibido no Teatro Santo Antônio. Foi a primeira vez que isso foi feito na Bahia.



Avanços

Com oito anos de funcionamento, A TARDE inaugurou a impressão com uma máquina de linotipo, um novo salto tecnológico especialmente no âmbito da composição das páginas. Mas foi a mudança para a primeira sede própria, em março de 1930, que permitiu o uso do que havia de mais moderno para fazer jornal de uma forma mais ampla.

A nova sede, localizada em um belíssimo imóvel na Praça Castro Alves, foi construído com os devidos cuidados por Simões Filho para comportar os equipamentos modernos. O sistema de produção tinha como destaque a rotativa Man, uma marca alemã, uma prensa e fresa elétricas e uma fundidora automática. O sistema foi mantido até 1975 quando o jornal mudou para a sua atual sede no Caminho das Árvores.

Além disso, o sistema de telecomunicações contava com a telegrafia por rádio.

“Além da machinaria aperfeiçoada que assegura ao jornal uma confecção graphica, tão rápida quanto perfeita, pois é a última palavra dos "ateliers" allemães e americanos, contamos offerecer ao público um abundante serviço de informações telegraphicas por intermédio de estações radio-telegraphicas Marconi, próprias, a se inaugurarem com o número commemorativo da grande reforma porque vae passar esta folha”. (A TARDE, 3/3/1930, p.3).

No prédio da Praça Castro Alves, o sistema de impressão foi instalado no subsolo. No primeiro andar passou a funcionar a redação, revisão e tipografia. No térreo ficavam os escritórios da administração. O restante da estrutura do prédio de seis andares abrigou escritórios de serviço, como os consultórios médicos.



Avanço contínuo

Em 1978, as então consideradas modernas linotipos foram substituídas pelo sistema de composição conhecido como VIP- Mergenthaler. Com a instalação desse sistema, A TARDE entrou na era da modernização em linha produtiva industrial.

A década de 1980 foi marcada pela ampliação da sede do Caminho das Árvores com a construção de um prédio anexo de sete andares. Dez anos depois o parque gráfico ganhou a rotativa Goss com capacidade de impressão de 40 mil exemplares por hora, além da atenção a uma necessidade imposta pela Revolução Digital que começou a ganhar corpo naquele período: a digitalização do sistema de produção.

Em meados dos anos 2000, além do parque gráfico receber maquinário para impressão de páginas coloridas foi implantado o sistema editorial GoodNews, mais conhecido como GN3. O aplicativo oferece as ferramentas para produção e edição de textos, indexação de conteúdo até a editoração que é o processo anterior à impressão. Dessa forma a produção atingiu a forma digital e integrada em rede.

Esses novos avanços na produção do jornal conectam-se à transformação da empresa em um grupo de comunicação. A partir do jornal fundado em 1912, o Grupo A TARDE possui outros canais de comunicação como A TARDE FM, o Portal A TARDE, dentre outros projetos e plataformas.

A possibilidade de fazer essa análise é resultado de uma outra aposta: guarda da memória por meio do Cedoc. Com coleções de edições digitalizadas, documentos, fotografias, equipamentos, dentre outros recursos, o Cedoc está sedimentando a sua condição como um centro de produção de conteúdo a partir dessa coluna e do REC. É, portanto, a história em escala contínua de experimentação e investimento no jornalismo associada à vigilância do que vai se firmando como novidade no campo da comunicação social.

*Cleidiana Ramos é jornalista e doutora em antropologia

*A reprodução de trechos das edições de A TARDE mantém a grafia ortográfica do período.

Fontes: Edições de A TARDE, Cedoc A TARDE.