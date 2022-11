July conferiu estilo próprio à coluna Sociedade, que assumiu em 1963

A estreia de July Isensée na coluna Sociedade publicada em A TARDE foi em 1º de março de 1963. Na primeira edição já estava o que seriam as características da publicação sob o seu comando: notícias sobre eventos, como casamentos, aniversários, e o cotidiano de famosos da Bahia, de outros estados e países, mas também informações sobre arte e ciências.

Na coluna de estreia, July deu informações sobre a recuperação do ator Paulo Autran. O famoso professor Híggins (Paulo Autran), da peça “Minha Querida Lady”, sofreu um sério acidente de carro na Avenida Presidente Dutra, que o deixará fora do palco por um período de três meses. Assumiu o seu lugar o jovem ator Edson França”. (A TARDE Sociedade 01/03/ 1963, p.6).

Mesmo trazendo notícias dos mais variados lugares, July conseguia imprimir um tom de ligação com a Bahia e seus personagens na coluna. Na edição de 2 de janeiro de 1964, por exemplo, ela escolheu Irmã Dulce como uma de suas protagonistas, ao destacar como única imagem a fotografia da religiosa: “Na minha primeira coluna do ano 1964, não poderia deixar de prestar uma homenagem a uma das criaturas mais humanas e abnegadas que conheço – a querida IRMÃ DULCE”. (A TARDE 02/01/1964, p.6).

Desde a sua fundação em 1912, A TARDE manteve espaço para o que geralmente é denominado colunismo social. A princípio a seção chamava-se Mudanças e Sociais. Com o tempo houve uma separação de conteúdo: a coluna Sociais ficou reservada para os anônimos e Sociedade para as celebridades. Antes de July, a Sociedade tinha um autor que assinava apenas como Roberto, sem sobrenome.

Mudanças

A partir de 1963, Sociedade passou a se confundir com a própria autora, a ponto de a seção ser mais conhecida como “Coluna de July”. O espaço foi se adaptando às transformações editoriais e gráficas do jornal. Iniciada no primeiro caderno, a coluna migrou para o Caderno 2, espaço do conteúdo sobre as linguagens artísticas e reportagens de comportamento.

A partir do avanço tecnológico para compor o jornal, a coluna ganhou espaço para a publicação de mais imagens e registros mais curtos. O que não mudou ao longo dos anos foi a marca de July, que dava aos seus leitores a sensação de proximidade com os personagens que ela conhecia tão de perto.

Cleidiana Ramos é jornalista, doutora em antropologia e produtora da coluna A TARDE- Memória e Projeto REC A TARDE