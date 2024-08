Medalha pioneira com participação baiana é destaque do REC em Live

Basquete masculino, que tinha na equipe o baiano Nilton Pacheco, conquistou primeira medalha em esportes coletivos - Foto: Emuseu dos Esportes | CCB Divulgação

A primeira medalha do Brasil em esportes coletivos durante uma Olímpiada foi um mérito do basquete masculino. E tinha baiano na formação do time que conquistou o bronze em 1948: Nilton Pacheco. Revelado pelo Clube Bahiano de Tênis, ele passou a maior parte da sua carreira no Fluminense do Rio de Janeiro. As histórias e desdobramentos dessa conquista vão estar em destaque nos conteúdos de memória social do Grupo A TARDE desta semana começando por mais uma edição do REC em Live, hoje, sexta-feira, às 19 horas, com a participação de Luiz Alexandre Avila, professor da Escolha Bahiana de Medicina e Saúde Pública e especialista em Treinamento Desportivo e Basquetebol pela Universidade Gama Filho.

Para acessar a live é só clicar na imagem que direciona para o canal do projeto no Youtube.

É importante inscrever-se e acionar o ícone do sino para receber atualizações. Amanhã, sábado, tem a coluna A TARDE Memória com mais informações sobre a equipe de 1948, Nilton Pacheco e as outras jornadas do basquete masculino em jogos olímpicos. O REC e a coluna A TARDE Memória são projetos que têm conteúdo baseado no acervo do Cedoc A TARDE.