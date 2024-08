Memórias populares resgatam trajetórias de heroínas negras

Tereza de Benguela e Maria Felipa são inspirações para as lutas celebradas em 25 de Julho - Foto: Montagem Cleidiana Ramos | Cedoc A TARDE

No próximo dia 25 será celebrado o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha e o Dia Nacional de Tereza de Benguela. A data tem o objetivo de celebrar a trajetória de luta de mulheres negras do presente e do passado. Tereza de Benguela foi líder de um quilombo localizado no território do hoje Mato Grosso, que reunia negros e indígenas. Mas só recentemente detalhes da sua biografia ficaram mais conhecidos por conta da força dos movimentos sociais e de pesquisadoras e pesquisadores negras e negros que estão adotando novas metodologias e abordagens para coletas de informação. Situação parecida envolve a baiana Maria Felipa. Questões que compõem esse debate serão apresntadas no REC em Live, que vai receber, hoje, sexta-feira, a partir das 19 horas, a historiadora, doutora em História Política e Bens Culturais pela FGV, Maria Claudia Cardoso Ferreira. Professora da Unilab, ela está licenciada da universidade para atuação no Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania.

A professora e doutora em História, Maria Claudia Cardoso Ferreira é a convidada da edição de hoje do REC em Live | Foto: Acervo pessoal | Divulgação

