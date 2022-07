Mudança de nome da hoje Rua Chile completa 120 anos

Cleidiana Ramos

O #TBT de hoje é a Rua Chile. No próximo domingo, 17, a Lei nº 577 de 1902, que alterou o nome da então Rua Direita do Palácio para Chile completa 120 anos. A Rua Chile integra a planta original de construção de Salvador implantada em 1549.

Até receber esse nome, em homenagem à esquadra chilena que passou pela capital baiana no trajeto para o Rio de Janeiro onde foi buscar o corpo de funcionários do escritório de diplomacia chilena que morreram de peste bubônica, a via já se chamou Rua Direita de Santa Luzia, Rua Direita dos Mercadores, dentre outras denominações.

Rua Chile teve outras denominações como Rua Direita dos Mercadores. | Foto: Cedoc A TARDE

Por conta desses 120 anos da mudança de nome, a Rua Chile é o tema dessa semana de A TARDE Memória. Vale ressaltar a que a coluna é um projeto multimídia desenvolvido em canais do Grupo A TARDE: Portal A TARDE, A TARDE FM (às sextas-feiras) e Jornal A TARDE (aos sábados).