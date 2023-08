O resgate de memória da Revolta dos Búzios é tema de coluna e REC

Cleidiana Ramos

A Revolta dos Búzios completou 225 anos no último dia 12. Esse impressionante movimento, além de apontar o quanto houve de resistência contra a escravidão, chegou a avançar em pautas como o planejamento de construção da República Bahiense, incluindo até desenho de bandeira. Nas últimas três décadas, atividades desenvolvidas por segmentos dos movimentos negros buscaram resgatar a memória desse levante para lhe dar mais visibilidade. Uma delas foi uma ação do Olodum que consistiu em apoiar a inclusão dos nomes dos heróis de Búzios no Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria e a distribuição de uma cartilha sobre o movimento em 2009. Essa atividade contou com a parceria do Grupo A TARDE e é o tema central dos conteúdos de memória dessa semana: projeto REC e coluna A TARDE Memória.

Senta que Temos História- As jornalistas Cleidiana Ramos e Priscila Dórea analisam a importância do resgate da memória sobre a Revolta dos Búzios tendo como base uma ação desenvolvida pelo grupo cultural Olodum em 2009.

Mídia & Memória- A trajetória do Olodum para além do Carnaval é analisada por meio de coleções que compõem o acervo do Cedoc A TARDE.

Cibercultura- No episódio dessa semana o destaque é para o documentário Guerras do Brasil, disponibilizado na Netflix que mostra os conflitos no processo de formação do país.

Arena A TARDE- Seção destaca artigo sobre a chaga da violência sexual, especialmente contra crianças e adolescentes, e a entrada de Faustão na fila de transplantes.

A TARDE Memória- Confira o conteúdo da coluna nessa semana



