Projetos destacam conteúdo de A TARDE na área de combate ao racismo

Cleidiana Ramos

Em 2003 começaram a ser publicados cadernos especiais para celebrar o Dia Nacional da Consciência Negra em A TARDE. O primeiro deles foi intitulado Qual a sua cor? A vida em um mundo racista e estabeleceu o debate sobre as razões da persistência do racismo. Os especiais desdobraram-se em uma cobertura especializada que se tornou referência com conteúdos variados e que passaram a ser veiculados por todo o ano.

O protagonismo de A TARDE na construção de uma cobertura de combate ao racismo é o tema tanto do projeto REC A TARDE como da coluna A TARDE Memória. Esses dois projetos multimídia têm como base o conteúdo do acervo do Cedoc A TARDE.

A TARDE Memória tem inserções em A TARDE FM (às sextas-feiras), no jornal A TARDE (aos sábados) e no Portal A TARDE. Já o REC está hospedado no Youtube.

Confira a edição de hoje do REC A TARDE.

Senta que temos história- O jornalista Hugo Mansur, mestre em estudos étnicos e africanos e doutorando em Mudança Social e Participação Política analisa como A TARDE se tornou referência na produção de conteúdo antirracista e de valorização da cultura afro-brasileira.

Mídia & Memória- O gravador analógico está em destaque na seção que aborda recursos e técnicas para a prática do jornalismo.

Arena A TARDE- Os povos tradicionais como tema da redação do Enem e as homenagens a Gal Costa foram os assuntos que receberam interações importantes nos canais do Grupo A TARDE.

Cibercultura- Uma análise sobre o filme Pantera Negra: Wakanda para sempre está em destaque na seção.

A TARDE Memória- A coluna dessa semana enfoca publicações de A TARDE especializadas em conteúdo étnico-racial como o especial Saudações, África.

