Quebra-Bondes tem relação com a história de A TARDE | A TARDE

Cleidiana Ramos

“Não foram, não podem ter sido bahianos os autores dessa monstruosidade. Não há bahiano digno desse nome, que me não faça justiça e não reconheça que essa grande obra em que empreguei tudo o que me deu uma vida inteira de trabalho sem reparo, sem o escrúpulo, que servirá de modelo ao mais honesto dos homens de bem, e mais o que devo a estabelecimentos de credito- não a realizei senão por dedicação à Bahia e para servir de paradigma e estímulo ao seu sucesso”.

“Também não posso atribuir aos meus adversários políticos o atentado porque não os considero vis que não reconhecessem que vindo eu da opposição para o governo, após lutas memoráveis, de que a Bahia foi testemunha admirada, não exerci nunca, como partidário governista, e sob nenhum pretexto, a menor vingança por menor que fosse. Ao revez disso, nos conselhos do meu Partido, tenho sido, firmemente, a palavra decidida e enérgica, a propugnar a prática de attidudes e actos de tolerancia, de respeito integral a todos os direitos”.

Os trechos são de um telegrama enviado por Ernesto Simões Filho, fundador de A TARDE, aos diretores do jornal por conta da invasão da sede então localizada na Praça Castro Alves durante o movimento Quebra-Bondes, ocorrido em 1930. A TARDE não pôde sequer noticiar a invasão e prejuízos em um equipamento que havia sido inaugurado em março daquele ano e que foi o primeiro imóvel próprio do jornal. As duas sedes anteriores eram espaços alugados.

Na edição de 6 de outubro de 1930 estão as marcas dos motivos de não haver registro sobre a invasão: a censura, pois o Brasil já estava em meio à chamada Revolução de 1930.

O Quebra-Bondes e seus desdobramentos protagonizam os conteúdos dos projetos de memória social do Grupo A TARDE- o REC, canal no Youtube que tem nova edição todas as sextas-feiras- e a coluna A TARDE Memória, projeto multimídia com inserções em A TARDE FM (às sextas-feiras), no jornal A TARDE (aos sábados), Portal A TARDE e redes sociais do Grupo A TARDE. Os dois projetos são baseados no acervo do Cedoc A TARDE.

O conteúdo tem a participação do historiador Jonas Brito, que estudou o movimento Quebra-Bondes. Jonas Brito é historiador, mestre e doutor em História.

O Quebra-Bondes e a Revolução de 1930 são apenas amostras de um período conturbado para a Bahia- as cinco primeiras décadas da República- e que A TARDE, que vai completar 111 anos no próximo domingo, não apenas foi um meio de registro de tantos e tantos desse fatos como esteve como personagem importante de muitos deles.

