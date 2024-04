REC analisa repercussão da turnê de Bethânia e Caetano | A TARDE

Cleidiana Ramos

Anunciada em março, a turnê conjunta de Caetano Veloso e Maria Bethânia é até aqui o evento musical do ano. Cidades estão sendo, a pedidos, acrescentadas à programação; outras ganham mais um dia de apresentação e os ingressos costumam ficar esgotados rapidamente. São características de duas carreiras impressionantes, consistentes e longevas desses dois irmãos, baianos de Santo Amaro. Os projetos de memória social do Grupo A TARDE- REC e coluna A TARDE Memória- dessa semana têm foco na carreira desses dois grandes artistas.

O REC já está no ar. Confira as seções dessa edição.

Senta que Temos História- O antropólogo, historiador, jornalista, poeta e professor da Unilab, Marlon Marcos é o convidado da seção. Ele analisa as trajetórias de Caetano Veloso e Maria Bethânia e as suas contribuições para a tradução da diversidade do povo brasileiro por meio da música.

Mídia & Memória- A partir do acervo de reportagens e fotografias do Cedoc A TARDE, as apresentadoras Cleidiana Ramos e Priscila Dórea, ao lado do doutor em antropologia Marlon Marcos trazem mais informações sobre as carreiras de Bethânia e Caetano.



Arena A TARDE- Confira detalhes da reportagem publicada em 29 de março de 1999 em A TARDE sobre o show de comemoração aos 450 anos de Salvador realizado por Caetano Veloso e Maria Bethânia.

Cibercultura- A seção analisa o livro Oyá-Bethânia, os mitos de um orixá nos ritos de uma estrela, de autoria do doutor em antropologia e professor da Unilab, Marlon Marcos.

A TARDE Memória- Veja a chamada para a coluna que será publicada amanhã, na sua versão, para o jornal A TARDE.

O REC é um canal no Youtube, criado em setembro de 2022, que tem, a partir de um tema central, cinco seções associadas a partir dos gêneros entrevista e análise. Iniciada em 2020, A TARDE Memória é uma coluna multimídia com inserções em A TARDE FM (às sextas-feiras), no jornal A TARDE (aos sábados), no Portal A TARDE e nas redes sociais do Grupo A TARDE. Os dois projetos são baseados no acervo do Cedoc A TARDE.