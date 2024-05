REC destaca os 40 anos de tombamento da Casa Branca | A TARDE

Cleidiana Ramos

Em 31 de maio de 1984, o Conselho do Sphan reuniu-se em Salvador e tomou uma decisão histórica em votação apertada: o terreiro Casa Branca do Engenho da Federação como é mais conhecido o Ilê Axé Iyá Nassô Oká passou a fazer parte do grupo de bens considerados patrimônios brasileiros. Foi a primeira vez que um conjunto arquitetônico de base afro-brasileira ganhou esse status no Brasil. Até então eram apenas sobrados, casarões, igrejas católicas e fortes, ou seja, construções de origem europeia e colonial. A edição de 1º de junho de A TARDE trouxe a reportagem com essa conquista que mudou o debate sobre patrimônio no Brasil. Esse é o tema dos projetos de memória social do Grupo a TARDE - REC e coluna A TARDE Memória- nesta semana.

O REC já está no ar e tem a participação do professor Fábio Velame, doutor em Arquitetura e diretor da Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia (Ufba). Coordenador do Grupo EtniCidades, o professor Fábio Velame é um especialista em monumentos das populações tradicionais.

Senta que Temos História- As apresentadoras conversam com o professor Fábio Velame sobre as transformações no âmbito do patrimônio a partir do tombamento da Casa Branca.

Mídia & Memória- A seção apresenta fotografias e reportagens sobre a importância da Casa Branca nos 40 anos do seu tombamento.

Arena A TARDE- Confira mais informações sobre reportagem de A TARDE de 31 de maio de 1984 que anunciou a reunião do Sphan em Salvador.

Cibercultura- Em destaque na seção a comentada terceira temporada de Bridgerton que mostra o romance entre Colin e Penelópe e vai ter a segunda leva de episódios liberada no próximo mês.

A TARDE Memória-Veja a chamada para a versão da coluna que será publicada na edição deste sábado em A TARDE.

Em 1984, o terreiro Casa Branca do Engenho Velho da Federação foi reconhecido como patrimônio do Brasil.

Em 1984, o terreiro Casa Branca do Engenho Velho da Federação foi reconhecido como patrimônio do Brasil. Data: 19/9/1978 | Foto: Cedoc A TARDE

