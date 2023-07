REC e A TARDE Memória apresentam trajetória do Ceao

Cleidiana Ramos

Os preparativos para a comemoração dos 65 anos do Ceao-Ufba, no próximo ano, e a eleição da terceira mulher para assumir a direção da instituição, professora Jamile Borges, são os temas do REC e A TARDE Memória, projetos do Grupo A TARDE. O Ceao tem sido a ponte entre a universidade na relação com países africanos e orientais desde a sua fundação em 1959 pelo intelectual português, Agostinho Silva.

O episódio de hoje inicia a terceira temporada do REC, após um período de produções especiais, como minidocs, por conta do aniversário de 45 anos do Cedoc A TARDE, acervo que baseia as produções do projeto, e dos relacionados ao Bicentenário da Independência da Bahia. Assim, as seções Senta que Temos História, Mídia & Memória, Cibercultura, Arena A TARDE e A TARDE Memoria estão de volta.

Neste sábado, 8, tem inserção no jornal A TARDE da coluna A TARDE Memória. Projeto multimídia do Grupo A TARDE, a coluna é veiculada também em A TARDE FM (às sextas-feira), no Portal A TARDE e nas redes sociais da instituição.

Confira a programação dessa edição do REC:

Senta que Temos História- Doutora em Estudos Étnicos e Africanos, a professora Jamile Borges é a nova coordenadora do Centro de Estudos Afro Orientais da Ufba (Ceao-Ufba) que, no próximo ano, vai completar 65 anos. Confira as informações sobre a instituição e os desafios da nova gestão.

Mídia & Memória- A rica trajetória do Ceao foi registrada nas coleções de edições e fotografias do Cedoc A TARDE.

Cibercultura- Cleidiana Ramos e Priscila Dórea analisam o filme Aníkúlápó , uma excelente produção do cinema nigeriano.

A TARDE Memória- Confira a chamada para a coluna que terá publicação na edição deste sábado, 8, no jornal A TARDE.

Arena A TARDE- Veja as interações do público de canais do Grupo A TARDE com o conteúdo sobre o Bicentenário da Independência.

