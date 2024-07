REC em Live aborda inauguração da Feira das Sete Portas

Feira das Sete Portas tem comércio efervescente. Data: 11/04/1983 - Foto: Cedoc A TARDE

A edição de A TARDE de 23 de junho de 1930 contou em detalhes a inauguração da Feira das Sete Portas, um dos mais importantes equipamentos de comércio de rua de Salvador, pois mesmo depois funcionando no espaço considerado de “mercado” ainda vaza pelas ruas do entorno. As histórias da Sete Portas e de outros comércios semelhantes é o tema do REC em Live, que vai ao ar, amanhã, sexta-feira, 12, a partir das 19 horas no canal do projeto no Youtube.

A edição vai receber o professor titular da Universidade de Feira de Santana (UEFS), Ericivaldo Veiga. Doutor em Ciências Sociais, o professor tem uma vasta experiência de pesquisas no campo da antropologia da alimentação.



