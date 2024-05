REC mostra registros da trajetória de García Márquez | A TARDE

Cleidiana Ramos

Por conta dos dez anos da morte de Gabriel García Márquez , o REC e a coluna A TARDE Memória dessa semana são dedicados ao autor de uma obra vasta em gêneros variados, o que o define como um mestre da escrita. Gabriel García Márquez visitou Salvador pela primeira vez em 1978, quando deu uma entrevista e posou segurando exemplares de A TARDE, quatro anos antes de ganhar o Nobel de Literatura por Cem Anos de Solidão. Informações como estas estão na edição de hoje do REC e amanhã tem a coluna em seu formato para o jornal A TARDE. Confira as seções:

Senta que Temos História- A doutora em Teoria da Literatura, Adriana de Borges, professora da Uneb e especialista em literaturas hispânica e latino-americana analisa a trajetória de Gabriel García Márquez e sua preciosa contribuição ao realismo fantástico.

Mídia & Memória- Confira as imagens e reportagens sobre Gabriel García Márquez com destaque para os registros da sua primeira visita a Salvador.

Cibercultura- A Netflix publicou recentemente mais um teaser da série Cem Anos de Solidão, baseada na obra de Gabriel García Márquez. A expectativa e outros detalhes sobre a produção são analisados pelas apresentadoras Cleidiana Ramos e Priscila Dórea.

A TARDE Memória- Confira a chamada para a coluna dessa semana.

Arena A TARDE- Em abril de 2014, uma reportagem no Caderno 2 homenageou García Márquez dias após a sua morte.

O REC e a coluna A TARDE Memória são projetos baseados no acervo do Centro de Documentação do Jornal A TARDE (Cedoc A TARDE).

García Márquez recebeu o Nobel de Literatura em 1982. | Foto: Data: 23/10/1982 | Cedoc A TARDE

