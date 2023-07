Relação entre Direitos e Costumes é tema do REC e coluna dessa semana

Cleidiana Ramos

Em 5 de março de 1921, A TARDE publicou uma reportagem sobre um agente policial de Jacobina que decidiu legislar sobre o campo de costumes. Além de proibir corridas com animais em alta velocidade, jogos de cartas de qualquer tipo, dentre outras medidas, o decreto ordenava que as mulheres chamadas de “vida livre” não usassem saias que excedessem o comprimento de cinco centímetros acima dos tornozelos. Esse texto serviu de base para um debate sobre Direito e Costumes com a participação de Efson Lima, advogado, doutor em Direito, professor, escritor e membro do Conselho LGBTQUIA+ do Estado da Bahia.

As intersecções entre a área do Direito e comportamento, inclusive com ação policial, é o tema dos projetos de memória do Grupo A TARDE dessa semana- REC e A TARDE Memória. O REC e A TARDE Memória contam histórias baseadas nas peças que formam a coleção do Cedoc A TARDE. A TARDE Memória é um projeto multimídia com inserções em A TARDE FM às sextas, no jornal A TARDE (aos sábados) e no Portal, além das redes sociais do Grupo A TARDE.

O REC é um programa dividido em seções ou quadros e que fica hospedado no Youtube. Todas as sextas-feiras ele recebe uma nova edição. Criado em setembro de 2022 ele já está em sua terceira temporada. Confira a edição do REC já disponibilizada.

Senta que Temos História- Doutor em direito, o professor e escritor Efson Lima analisa as interseções entre o Direito e as legislações no campo do comportamento ou costumes.

Mídia & Memória- Histórias sobre as legislações relacionadas aos costumes no Brasil são contadas a partir da coleção de fotografias do Cedoc A TARDE.

