Saiba como A TARDE cobriu a Primeira Guerra Mundial

Grupo do Royal Irish Rifles ocupa trincheira durante a Batalha do Somme - Foto: Royal Engineers No 1 Printing Company / Imperial War Museums / Domínio Público

Em agosto de 1914 começaram as batalhas da Primeira Guerra Mundial. A TARDE que já vinha acompanhando dia a dia a tensão crescente entre as potências europeias cobriu o conflito com o uso de tecnologias, como o cabo submarino. Foi mais uma ação do projeto de Ernesto Simões Filho (1886-1957), fundador do jornal, de atualizar o mais rápido possível a forma de fazer A TARDE com o que havia de moderno em tecnologias do setor.

A TARDE já usava o cabo submarino desde a sua fundação especialmente para receber notícias de outros Estados. Para a cobertura da guerra, o jornal ampliou a forma de acesso ao equipamento trazendo as notícias de forma mais atualizada. Em 1915, A TARDE contou, em uma reportagem, os detalhes da chegada do cabo submarino à Bahia.

O cabo submarino, como o nome diz, é um sistema submerso, associado ao telégrafo. Com ele foi possível dar maior velocidade à comunicação entre as várias partes do mundo.

