Saiba mais sobre a Festa de São Lázaro | A TARDE

Cleidiana Ramos

No próximo domingo tem a Festa de São Lázaro, no santuário dedicado a ele e a São Roque na Federação. Com missas e procissão, a celebração para o santo é um exemplo de forte diálogo entre o catolicismo e as religiões afro-brasileiras. Uma das características relacionadas ao seu culto na capital baiana é o banho de pipoca, um rito inspirado nas práticas das religiões afro-brasileiras sobretudo para buscar a cura contra doenças. Esse rito acontece na parte externa do templo mostrando o espaço bem demarcado de crenças diferentes, mas que se aproximam por algumas semelhanças.

Confira mais informações sobre a festa em mais um minidoc do especial de Verão do projeto REC A TARDE.

🔴 REC A TARDE

Amanhã, sábado, tem mais conteúdo relacionado na coluna A TARDE Memória, na versão para o jornal A TARDE. A coluna é multimídia com inserções também nesse Portal e na A TARDE FM (às sextas-feiras). O REC e a coluna A TARDE Memória tem conteúdo baseado no acervo do Cedoc A TARDE.