Salvador enfrenta recorrentes problemas com chuva

Imagem do acervo do Cedoc A TARDE é mais contemporânea. Em 1913 a região que ela registra foi uma das atingidas por temporais - Foto: Cedoc A TARDE

Tallita Lopes

Essa é uma foto do acervo do Cedoc A TARDE que registra a região onde fica o Forte de São Pedro, no centro da cidade de Salvador. Em 13 de junho de 1913, após sete dias de chuvas incessantes, ocorreram desmoronamentos graves em pelo menos quatro lugares diferentes e esse foi um dois mais afetados. Próximo ao forte ficava um armazém famoso chamado Vitória e a Vila Lourdes, como conta o doutor em História, professor e escritor Daniel Rebouças. Cinco casas foram soterradas, resultando na morte de seis pessoas, incluindo quatro crianças.

Os bombeiros da época enfrentaram dificuldades para resgatar as vítimas, e muitas delas foram inicialmente consideradas desaparecidas nos escombros, só sendo encontradas tempos depois. Esse evento trágico mostra como a cidade é vulnerável a chuvas intensas e destaca a importância de medidas preventivas para proteger a população de desastres semelhantes. Veja a coluna A TARDE Memória e o REC A TARDE para conteúdos relacionados.

O REC agora em julho está em formato ao vivo. A lives começam às 19 horas, sempre às sextas-feiras, com transmissão pelo canal do Youtube. O convidado de hoje é o escritor Marcus Vinicius Rodrigues que está lançando um livro chamado Motel Mustang sobre o soterramento do Motel em 1989 devido às fortes chuvas. E amanhã tem a versão para o jornal A TARDE da coluna A TARDE Memória. Os projetos são baseados no acervo do Cedoc A TARDE.

Para acessar a live no canal clique aqui.