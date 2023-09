Sivaldo Reis apresenta dados da trajetória de Cleonice Alakija

Cleidiana Ramos

Em 1931, Cleonice Alakija formou-se em medicina tornando-se a terceira mulher negra a conseguir um diploma na Faculdade de Medicina na Bahia. A trajetória de Cleonice Alakija foi tema de um artigo escrito por Sivaldo Reis historiador, professor, mestre e doutorando em História. Esse é o assuntoem destaque nos projetos de memória social do Grupo A TARDE: REC e A TARDE Memória. As duas ações são baseadas no acervo do Cedoc A TARDE.



Senta que Temos História- O professor Sivaldo Reis, mestre e doutorando em História conta os detalhes da biografia de Cleonice Alakija, a terceira mulher negra a se tornar médica pela Faculdade de Medicina da Bahia.

Sivaldo Reis participou das seções Senta que Temos HIstória e Mídia & Memória do projeto REC | Foto: Fábio Bastos | Mídias Digitais Grupo A TARDE