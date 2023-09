Vilson Caetano faz análise sobre a tradição de oferecer caruru

Cleidiana Ramos

O caruru de São Cosme e São Damião é uma das fortes tradições da Bahia. Recheado de elementos culturais ele conecta o catolicismo e religiões afro-brasileiras. As relações são tão complexas que os santos que, segundo a tradição católica, são adultos viraram meninos. Essa tradição e seus diversos elementos é o tema dos projetos de memória social do Grupo A TARDE- REC e coluna A TARDE Memória- nessa semana.

Senta que Temos História- O professor da Ufba, Vilson Caetano de Sousa Junior, doutor em antropologia e babalorixá do Ilê Obá L´Okê explica as muitas nuances dessa deliciosa tradição que é o caruru.

Mídia &Memória- Confira histórias sobre o caruru de São Cosme e São Damião por meio de uma coleção de fotografias do Cedoc A TARDE.

Cibercultura- Os ritos sobre o Caruru são o assunto central de Cosme e Damião- O culto aos santos gêmeos no Brasil e na África, livro do antropólogo baiano Vivaldo da Costa Lima. Confira a análise das jornalistas Cleidiana Ramos e Priscila Dórea sobre ele.

Arena A TARDE- Um artigo do professor Claudio André sobre a chamada minirreforma eleitoral e as repercussões sobre o Giro A TARDE, de ciclismo, estão em destaque na seção.

