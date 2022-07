Visita de Uri Geller a Salvador rendeu até música dos Novos Baianos

Cleidiana Ramos

Para o Carnaval de 1977, o grupo Novos Baianos lançou um compacto, a mídia analógica que hoje pode ser comparada a um single em plataformas de streaming. Era uma forma de apostar em uma canção com potencial para viralizar. A escolha do grupo que era expert em experimentações foi a canção Pra lá de Uri Geller e dá uma medida do que foi a passagem do autointitulado paranormal pela capital baiana em agosto do ano anterior por meio de uma promoção de A TARDE em parceria com a TV Itapoan.

A letra da música, de autoria de Luiz Galvão e Pepeu Gomes, é uma excelente peça de humor sobre as habilidades que tornaram Uri Geller famoso:

Você já tá muito pra lá de Uri Geller/você muito pra lá...

Pule meu nêgo! Pula minha nêga!

Que as cadeiras da mulata já estão tortas, tá tá tá tá tá.

E o carnaval são três dias num segundo/e puri, purinquanto, Uri, Uri, Uri.

Entorta faca, garfo e colher/e ainda espalha que é louco por mulher!(bis)

Novos Baianos

Uri Geller era um fenômeno de mídia já no início da década de 1970 e, óbvio em meio a muitas polêmicas. Sua habilidade mais conhecida era a de entortar garfos e colheres supostamente com o poder da mente, mas também reivindicava poderes de telepatia e de telecinese, ou seja, fazer objetos voltarem a funcionar sem tocar neles, especialmente os relógios.

Sua ascensão foi no contexto de popularização da parapsicologia, um campo dedicado a estudar esses fenômenos e que no Brasil teve como maior expoente o padre Oscar Quevedo. E em meio a muitas polêmicas entre ditos paranormais e céticos, a indústria cultural esteve fortemente atuante. Ainda hoje há ecos desses embates, afinal um dos sucessos da atualidade é a série Stranger Things, produção da plataforma de streaming Netflix. O pano de fundo da história é o poder da paranormalidade para influenciar até na geopolítica, aliás algo que Uri Geller garante, em seu perfil oficial, que fez com serviços prestados à CIA e ao FBI.

