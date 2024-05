BMW 530e completa família do novo Série 5 | A TARDE

Após o lançamento do elétrico i5, a BMW estreia o 530e no Brasil e completa a gama da nova geração do Série 5. Híbrida plug-in, a nova versão do sedã executivo custa mais de meio milhão de reais e vem com carregador incluso. Equipada com motor 2.0 a gasolina biturbo, aliado a um motor elétrico alimentado por bateria de 19,4 kWh. A potência combinada é de até 299 cv e o torque passa 46 kgfm. Segundo a BMW, faz de 0 a 100 km/h em 6,3 segundos. O consumo tem médias de 26,9 km/l na cidade e de 28,6 km/l, na estrada. Quadro de instrumentos e multimídia com telas de 12,3” e 14,9”.

EUA eleva imposto para elétricos chineses

O presidente dos EUA, Joe Biden, aumentou os impostos sobre os carros elétricos chineses.A partir de 2024, a alíquota será quadruplicada, passando de 25% para 100%.Reajuste varia de acordo com o tipo de produto e inclui outras mercadorias chinesas.

Novas versões da S10 já estão disponíveis

A nova gama da S10 está disponível no mercado brasileiro, com quatro versões de entrada - Worktruck, somadas à segunda opção do catálogo, a LTZ. Além dessas versões estão disponíveis a Z71, com visual mais esportivo, e a High Country, a topo de linha.

Picape BYD Shark será produzida em Camaçari

A picape BYD Shark será produzida na fábrica de Camaçari, afirmou o chairman da montadora no país, Alexandre Baldy, ontem, segundo a agência Automotive Business.A picape foi lançada globalmente na Cidade do México.

Fenabrave mantém projeções otimistas

Fenabrave mantém projeções otimistas para as vendas de automóveis e comerciais leves em 2024, apostando em alta de 12% sobre 2023, nº que deve ser revisto na virada do semestre. Maior oferta de crédito, queda dos juros e inadimplência deixam cenário favorável.

Revendas podem ter perdido 2 mil veículos

Concessionárias instaladas no Rio Grande do Sul podem ter perdido até 2 mil veículos com as fortes chuvas e enchentes que afetam o estado. Segundo análise de Cássio Pagliarini, consultor da Bright Consulting, que participou do Fórum da Agência AutoData.



