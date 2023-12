BYD prepara versão esportiva do Dolphin | A TARDE

A BYD planeja lançar uma versão esportiva do Dolphin para brigar com o GWM Ora GT. De acordo com apuração do site "Autos Segredos", a fabricante chinesa deve aproveitar a mesma motorização do Dolphin Plus, que entrega 204 cv e 31,6 kgfm de torque instantâneo. A novidade deve custar mais do que os atuais R$ 179.890 do Dolphin Plus. Além do Brasil, a nova versão deve ser vendida na Austrália. O BYD Dolphin é o carro elétrico mais vendido no País. O compacto teve 1.694 unidades vendidas em novembro. O 2º colocado é o BYD Yuan Plus e o 3º o Volvo XC40, com 207 emplacamentos.

Produção de motos é a melhor em dez anos

A produção de motos em novembro foi a melhor dos últimos dez anos, de acordo com a Abraciclo. Em novembro, 131.947 unidades saíram do Polo Industrial de Manaus, no Amazonas, esse é o melhor resultado desde outubro de 2013.

Vendas de seminovos cresce

O mercado de veículos seminovos projeta crescimento de vendas em 2023. Dados do Renavam obtidos pela associação das concessionárias, a Fenabrave, apontam que em novembro mais de 1,2 milhão de carros usados foram comercializados no Brasil. O volume representa alta de 9,5% em relação ao mesmo mês de 2022. Na comparação com outubro, a queda de 1,5% é justificada pelos feriados.

Financiamento tem alta de 17,8%

As vendas financiadas de veículos em setembro somaram 538 mil unidades, entre novos e usados, de acordo com dados da B3. O número, que inclui autos leves, motos e pesados em todo o país, representa um crescimento de 17,8%.

Volks e Renault estudam parceria para elétrico

A Volkswagen estaria discutindo com a Renault projeto em parceria, que prevê o desenvolvimento de um carro elétrico de 20 mil euros, para competir com modelos chineses de baixo custo, segundo Automotive Business.

Recorde nas vendas de veículos híbridos e elétricos

Em novembro as vendas de veículos híbridos e elétricos alcançou volume recorde, somando 10,6 mil unidades, segundo a Anfavea. A participação dos elétricos foi a maior da história, superando pela 1ª vez os 5% – 5,3%.