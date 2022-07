GM apoia projeto na floresta amazônica

GM faz parceria com a Conservação Internacional | Foto: Divulgação

Em parceria com a Conservação Internacional (CI-Brasil), a General Motors vai apoiar a restauração da floresta amazônica na região do Tapajós. Contribuindo com a cessão de duas picapes Chevrolet S10 e aporte financeiro. A iniciativa vai promover a recuperação e conservação de bacias hidrográficas, por meio de sistemas agroflorestais e apoio ao manejo madeireiro sustentável. Além de formar grupos para atuar na restauração e plantio de cerca de 5 mil árvores nativas e frutíferas e a coordenação local para a formação da rede de sementes do Tapajós, para a produção de mudas.

Programa Saúde na Estrada

A Ipiranga realiza a 15ª edição do programa Saúde na Estrada. A maior carreta de saúde do país oferece testes rápidos de hepatites B e C, HIV e sífilis. Além de distribuir 280 mil preservativos masculinos e femininos, em 75 eventos.

Mais de 600 mil atendimentos

O programa Saúde na Estrada é voltado para caminhoneiros e a comunidade que mora próxima aos postos Ipiranga Rodo Rede, em todas as regiões do país. Em 14 anos, mais de 600 mil atendimentos foram realizados.

Encontro de Clássicos

Encontro de Clássicos, mostra que reúne cerca de 50 veículos antigos, acontece na próxima sexta-feira, no Salvador Norte. Exemplares do Ômega, Opala, Fusca e Chevette serão exibidos na exposição gratuita. O evento tem parceria do Clube do Omega da Bahia.

Hyundai tem estreia global do Ioniq 6

A Hyundai tem estreia global do Ioniq 6, segundo carro elétrico de sua divisão zero combustão. O sedã-cupê tem recarga em até 18 minutos e autonomia superior aos 600 km e dois motores elétricos.

Chevrolet revela Blazer EV nos EUA

A Chevrolet revelou, nos Estados Unidos, detalhes do novo Blazer. O carro será um dos modelos elértricos oferecidos pela empresa no Brasil e o lançamento deve acontecer em 2024. O design esportivo é um dos atrativos do novo SUV.

Mercedes-Benz para produção por mais uma semana

A Mercedes-Benz prorrogou por mais uma semana o retorno dos funcionários da fábrica de São Bernardo do Campo (SP), onde produz caminhões e chassis de ônibus, informa Automotive Business.