Honda tem novas versões de entrada | A TARDE

A Honda tem novidades para as versões do City nas duas configurações, hatch e sedã. No caso do hatch, a LX passa a ser versão de entrada e a EX a segunda mais barata do portfólio. No caso do sedã a versão LX foi adicionada ao portfólio. O Honda City Hatch LX parte do preço sugerido de R$ 113,6 mil, a versão Touring, mais cara, sai por R$ 138 mil. O Honda City Sedan LX parte de R$ 115,3 mil até a versão Touring – R$ 140,5 mil.No total, sSão quatro versões hatch e quatro sedã e todas são equipadas com motor 1.5 de 125 cv de potência com câmbio automático. Oferecem multimídia com tela de 8 polegadas.

Exportações do Brasil têm recuo de 16% em 2023

Exportações de veículos do Brasil somaram quase 404 mil unidades em 2023, segundo a Anfavea, associação dos fabricantes. O desempenho significou recuo de 16% nos embarques na comparação com 2022.

Vendas de veículus para o México crescem 51%

Porém, as exportações de carros do Brasil tiveram aumento apenas para o México e Uruguai. As vendas para o mercado mexicano tiveram alta de quase 50 mil unidades em 2023 na comparação com 2022, crescimento de 51%.

Produção de caminhões cai quase 40%

A produção de caminhões despencou em 2023. Isso porque as novas regras de emissões aumentaram os custos em torno de 30%, o que fez com que somente 53% do volume produzido em 2023 foi emplacado no mesmo ano, segundo a Anfavea.

Resultado chega aos níveis pré-pandemia

A indústria automotiva registrou alta de quase 10% nas vendas de veículos em 2023. Melhor desempenho dos últimos quatro anos e de antes da pandemia. Foram 2,31 milhões de unidades de autoveículos (Anfavea).

Renault Duster 2024 chega com mudanças no design

Duster tem novas versões Intense Plus e Iconic Plus | Foto: Divulgação

A Renault anuncia mudanças no Duster, com as novas versões Intense Plus e Iconic Plus. Na dianteira, o SUV traz novos faróis em LED, grade frontal renovada, com acabamento em preto brilhante. Atrás, o Duster recebeu novas lanternas em LED. Internamente, todas as versões trazem um console elevado. Outra novidade é a adoção de seis airbags (frontais, laterais e do tipo cortina), de série em todas as versões.